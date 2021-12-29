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В массовом ДТП на проспекте Энгельса пострадал человек
Сегодня, 10:49
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В массовом ДТП на проспекте Энгельса пострадал человек

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Авария почти перекрыла и Красносельское шоссе у КАД.

Утром в понедельник, 21 февраля, на проспекте Энгельса у Светлановской площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, столкнулись четыре машины.

Свидетели произошедшего отметили, что на крышу перевернулось служебное авто охранного предприятия. Машина ехала по рельсам, когда машина справа начала перестраиваться и "подрезала" попутную машину. Очевидцы предположили, что водитель не убедился в безопасности маневра.

По предварительным данным, пострадал водитель машины охранного предприятия. 

Дорожная обстановка на участке до сих пор напряженная.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Яндекс.Карты

Теги: авария, дтп, массовая авария, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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