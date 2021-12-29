В массовом ДТП на проспекте Энгельса пострадал человек

Авария почти перекрыла и Красносельское шоссе у КАД.

Утром в понедельник, 21 февраля, на проспекте Энгельса у Светлановской площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, столкнулись четыре машины.

Свидетели произошедшего отметили, что на крышу перевернулось служебное авто охранного предприятия. Машина ехала по рельсам, когда машина справа начала перестраиваться и "подрезала" попутную машину. Очевидцы предположили, что водитель не убедился в безопасности маневра.

По предварительным данным, пострадал водитель машины охранного предприятия.

Дорожная обстановка на участке до сих пор напряженная.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Яндекс.Карты