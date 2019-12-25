Что произошло в Петербурге 21 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 21 апреля.

Что произошло в Петербурге в среду, 21 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена. Инцидент произошел ночью 1 апреля.

В полиции выяснили, что злоумышленники сначала напали на сожительницу бизнесмена, избили ее, связали скотчем и обокрали. Позднее на подземном паркинге дома на Адмирала Черокова, где случился разбой, нашли труп самого предпринимателя и хозяина квартиры. Голова и руки мужчины были обмотаны скотчем. Возбуждено уголовное дело.

Первомайского шествия на Невском проспекте не будет. Во всем виноват коронавирус.

Согласно постановлению городского правительства, массовые мероприятия в период ограничений в Петербурге проводить нельзя. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности планирует отклонить заявку городского отделения КПРФ на проведения шествия 1 мая на 500 человек. Шествие задумывалось провести по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.

Что еще произошло?

На Флотской улице в Девяткино прорвало трубу с кипятком, на истфаке СПбГУ горело подсобное помещение. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А Михаил Боярский в очередной раз припарковал свой автомобиль в неположенном месте, на этот раз – на Невском проспекте, перекрыв полосу для поворота. Артисту понадобилось зайти в магазин "Первая линия" у метро.

На Гатчинском шоссе Ford Focus сбил школьницу. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Школьница переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома №7, иномарка решила не тормозить перед "зеброй" и не пропустила ребенка. Кроме того, на месте аварии не работал светофор. Ведется проверка.

В Петербурге прошли обыски у оппозиционеров. Задержан замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин.

Петербуржцев подозревают в участии в незаконных митингах в поддержку Навального. Правоохранители приходили к Евгению Затееву, Валентину Хорошенину, Дмитрию Киселю, журналистке Ксении Клочковой. Всем вручили предостережения в связи с планами по организации неанкционированной акции в поддержку оппозиционера. Кузин курирует нежелательную в России организацию "Открытая Россия". Предполагается, что его задержали в преддверии того е протеста.

К слову об акции, которую сторонники оппозиционера запланировали на 19.00 на Дворцовой площади. Власти и полиция активно к ней готовились – центр города заставили ограждениями, были замечены водометы и пустые автобусы "для задержанных". Движение транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам перекрыли, несколько станций метро закрыли. В течение двух часов с начала акции на Исаакиевской и Сенной площадях, в переулке Гривцова задержали десятки людей, силовики применяли электрошокеры. Как минимум четыре полных автобуса с задержанными (вместимостью примерно 100 человек) увезли в полицейские отделы.

Протестующие в разных точках центра скандировали лозунги "Врача Навальному", "Свободу Навальному", "Перемен", демонстрировали различные плакаты, включали фонарики по аналогии с акцией 14 февраля. Полиция говорит о 4500 участниках несанкционированного протеста в Петербурге: как минимум 500 человек собрались на Сенной площади, пройдя колонной по набережной канала Грибоедова. С зачищенной омоновцами Сенной площади протестующие двинулись по Гороховой улице в сторону ТЮЗа.

Акция пока продолжается, за ходом событий по-прежнему наблюдает корреспондент Piter.TV в прямом эфире.

Фото, видео: Piter.TV