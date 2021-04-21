На Флотской улице прорвало трубу с кипятком

В зоне особой опасности оказалось несколько машин, припаркованных неподалеку от разлива кипятка.

Днем 21 апреля на Флотской улице в Девяткино произошла коммунальная авария. Во дворе жилого дома прорвало трубу с кипятком. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что место, где прорвало трубу, заволокло пеленой белого пара. В зоне особой опасности оказалось несколько машин, припаркованных неподалеку от разлива кипятка. На асфальте образовались глубокие лужи.

Комментаторы под записью заявили, что в этом месте прорыв трубы происходит не первый раз. "Сделали бы раз уже по человечески, а не 100500 раз на тяп-ляп", "Третий раз в одном и том же месте", - написали возмущенные пользователи интернета.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга началась массовая высадка пассажиров из автобусов.

Фото, видео: ВКонтакте / Девяткино online