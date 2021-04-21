На Флотской улице прорвало трубу с кипятком

Днем 21 апреля на Флотской улице в Девяткино произошла коммунальная авария. Во дворе жилого дома прорвало трубу с кипятком. В сети появилось видео с места происшествия.
На записи видно, что место, где прорвало трубу, заволокло пеленой белого пара. В зоне особой опасности оказалось несколько машин, припаркованных неподалеку от разлива кипятка. На асфальте образовались глубокие лужи.
Комментаторы под записью заявили, что в этом месте прорыв трубы происходит не первый раз. "Сделали бы раз уже по человечески, а не 100500 раз на тяп-ляп", "Третий раз в одном и том же месте", - написали возмущенные пользователи интернета.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга началась массовая высадка пассажиров из автобусов.
Фото, видео: ВКонтакте / Девяткино online
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