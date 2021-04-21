В Петербурге задержали двух человек по делу об убийстве бизнесмена

Двое мужчин ограбили жительницу Красносельского района. Также они могут быть причастны к убийству ее сожителя.

Оперативники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве бизнесмена, а также нападения и ограбления его сожительницы на Адмирала Черокова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленники напали, избили, затащили потерпевшую 1989-го года рождения в квартиру ночью 1 апреля. Затем они связали женщину скотчем, украли 500 тысяч рублей, трое наручных мужских часов, iPhone 12.

Во время осмотра в техническом помещении подземного паркинга дома обнаружили труп владельца квартиры 1983-го года рождения. На теле были повреждения, голову мужчины перемотали скотчем и связали руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Piter.TV рассказывал о происшествии.

Подозреваемыми оказались двое мужчин 1983 и 1992 годов рождения. Их поймали в Мурино на Архивной улице. Старший из задержанных уже был ранее судим за угрозу убийством.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области