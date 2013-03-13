В Петербурге задержали замглавы МО "Гавань" Сергея Кузина

Предполагается, что его задержали в преддверии протестной акции 21 апреля.

В Петербурге задержали заместителя главы МО "Гавань", координатора городского отделения "Открытой России" (признана нежелательной на территории РФ) Сергея Кузина. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Сначала Кузин написал, что его везут в отдел полиции №1, но вскоре написал, что они проехали мимо и 1, и 2 отдел. Но после "кружения" в течение часа по району они все же приехали к отделу №1.

По предварительной информации, днем 20 апреля Сергей Кузин припарковал автомобиль на одной из улиц Петербурга. Через полчаса его там уже ждали сотрудники ДПС и МВД. Предполагается, что его задержали в преддверии протестной акции 21 апреля.

Напомним, Штаб Навального объявил о всероссийской акции протеста 21 апреля.

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Видео: Telegram / Канал дяди Сережи