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В Петербурге задержали замглавы МО "Гавань" Сергея Кузина

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Предполагается, что его задержали в преддверии протестной акции 21 апреля.

В Петербурге задержали заместителя главы МО "Гавань", координатора городского отделения "Открытой России" (признана нежелательной на территории РФ) Сергея Кузина. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Сначала Кузин написал, что его везут в отдел полиции №1, но вскоре написал, что они проехали мимо и 1, и 2 отдел. Но после "кружения" в течение часа по району они все же приехали к отделу №1. 

По предварительной информации, днем 20 апреля Сергей Кузин припарковал автомобиль на одной из улиц Петербурга. Через полчаса его там уже ждали сотрудники ДПС и МВД. Предполагается, что его задержали в преддверии протестной акции 21 апреля.

Напомним, Штаб Навального объявил о всероссийской акции протеста 21 апреля.

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Видео: Telegram / Канал дяди Сережи

Теги: гавань, митинг, сергей кузин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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