В Петербурге заметили водометы, которые перегоняют в центр города

Ранее полиция еще ни разу не применяла водометы для разгоны несанкционированных митингов.

Журналист "Фонтанки" заметил на северо-западе Петербурга колонну синих водометов ОМОН в сопровождении полиции. Они проезжали поздним вечером 20 апреля по Савушкина в сторону центра.

Синие грузовики – это водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси "Мерседес-Бенц". Ранее полиция еще ни разу не применяла водометы для разгоны несанкционированных митингов.

В это же время еще в ночь с 19 на 20 апреля Невский проспект и Дворцовая площадь начали обрастать заборами.

Фото: Фонтанка