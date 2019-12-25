Петербургские полицейские провели обыски у оппозиции

К ряду оппозиционеров полиция наведалась накануне.

В среду, 21 апреля, в Петербурге прошла целая серия обысков у оппозиционных активистов. Петербуржцев с активной гражданской позицией подозревают в участии в незаконных митингах в поддержку политика Алексея Навального.

Так, пообщаться с представителями правоохранительных органов пришлось региональному координатору движения "Весна" Евгению Затееву, Валентину Хорошенину, члену "Либертарианской партии России" Дмитрию Киселю и некоторым другим оппозиционерам. Об этом сообщил телеканал 78. Помимо этого обыск прошел у журналистки "Фонтанки" и соавтора телеграм-канала "Ротонда" Ксении Клочковой.

Всем, к кому пришли полицейские, были вручены предостережения в связи с планами по организации новой несанкционированнойакции в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли Дворцовую площадь.

Фото: Piter.TV