У Зимнего дворца выстроились силовики со щитами.

Вечером 21 апреля в Петербурге закрыли Дворцовую площадь, передаёт корреспондент Piter.tv. У Зимнего дворца выстроились силовики со щитами, которые не пускают петербуржцев на главную площадь города. Вокруг самой площади уже прибыла спецтехника.

На данный момент центральные улицы города заставлены автобусами для задержанных, автомобилями Росгвардии, а также спецтехникой для уборки улиц и дорог в преддверии митинга в поддержку Алексея Навального.

Ранее мы писали, что в почтовых ящиках петербуржцев ищут агитки Навального.

Фото: Piter.tv