Михаил Боярский вновь нарушил правила парковки

Он оставил свой Mercedes на Невском проспекте на полосе для поворота.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вновь нарушил правила дорожного движения. Он припарковал свой Mercedes на Невском проспекте, перекрыв полосу для поворота. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам очевидцев, Боярский включил "аварийку" и вышел из машины. Он забежал в "Первую полосу" возле станции метро "Невский проспект". Буквально через пару минут артист вышел из магазина и уехал.

В феврале из-за неуплаты штрафа за нарушение ПДД на Михаила Боярского завели два исполнительных производства.

Фото: "Невские Новости"