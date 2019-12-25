Что произошло в Петербурге 20 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 20 июля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 20 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге Курбан-байрам отмечают в онлайн-формате из-за коронавируса.

20 июля начался праздник окончания хаджа, который продлится три дня. Мечети и молельные дома в городе закрыли, однако несколько десятков мусульман все равно приехали к Соборной мечети и расположились на газоне для молитвы. Муфтий Равиль Панчеев призвал людей оставаться дома и бережно относиться к своему здоровью.

На КАД в районе Бугров в ДТП разбились грузовик и две легковушки.

Авария произошла утром: после столкновения машины разбросало в разные стороны, одну из легковушек перевернуло, у грузовика лопнуло колесо. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Авария вызвала пробку на внешнем кольце.

Детский сад №55 в Купчино закрыли после отравления детей.

В случившемся разбирается прокуратура: выясняется, насколько добросовестно в садике исполнялось законодательство при организации детского питания. После проверки прокуроры примут меры. Здоровых воспитанников распределили по другим учреждениям.

Кстати, дети стали тяжелее переносить коронавирус: у здоровых малышей и подростков без сопутствующих заболеваний стали диагностировать 60-80% поражение легких. В Филатовской больнице на данный момент заняты все семь реанимационных детских коек.

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с автомобилем на Невском путепроводе.

Авария случилась накануне вечером, байкер вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной. По словам очевидцев, мужчину, всего в крови, увезли в реанимацию. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Комздрав объяснил, почему перестали учитываться справки об уровне антител.

Первый зампред комитета Андрей Сарана заявил, что таковы рекомендации Минздрава и ВОЗ. В организациях признали, что сейчас сдавать тест на антитела не нужно, поскольку примерно через полгода уровень антител снижается. Уровень же антител, при котором организм находится под защитой, пока никто не выяснил. Медики связывают некоторые незнания с тем, что болезнь новая.

Предполагаемый стрелок из "БМВ" на севере Петербурга задержан.

Мужчина повздорил с другим автомобилистом на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе 16 июля. При этом злоумышленник сначала преследовал "Мерседес" пострадавшего, затем угрожал водителю ножом, несколько раз выстрелил в воздух и ударил по машине. В полиции возбудили дело о хулиганстве.

В Петергофе вандалы поцарапали скульптуры дельфинов у фонтана "Солнце".

Фонтан открылся совсем недавно, однако уже вчера сотрудники ГМЗ увидели на золоченых скульптурах сколы и царапины. В музее напомнили, что этих дельфинов кропотливо создавали и реставрировали, потом чудом сохранили в военные годы, но в мирное время скульптуры страдают от рук неизвестных.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; ВКонтакте / Петергоф

Видео: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД