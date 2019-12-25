В Петергофе от рук вандалов пострадали дельфины у фонтана "Солнце"

Спасенные в годы войны фигуры с трудом удается сохранять в мирное время.

Скульптуры дельфинов, расположенные у недавно открывшегося фонтана "Солнце" в Петергофе, пострадали от рук вандалов. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Каждая из этих скульптур – плод кропотливой работы своего создателя. Спасенных в годы войны дельфинов с трудом удается сохранять в мирное время. На снимках видны царапины и сколы.

Посетителей парка просят бережно относиться к экспонатам. Сохранению этих объектов культуры многие поколения реставраторов и сотрудников музея посвятили свою жизнь.

Ранее на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: ВКонтакте / Петергоф