Что произошло в Петербурге 19 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 19 января.

Что произошло в Петербурге в среду, 19 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Требование о предъявлении QR-кодов могут отменить 20 января.

Окончательное решение в Смольном примут на ближайшем заседании оперативного штаба. Власти засомневались в том, что коды помогли ускорить вакцинацию, и заметили, что из-за них бизнес терпит убытки, а напряженность среди горожан растет. Формальный повод для отмены кодов – отказ от них на федеральном уровне. Между тем, источники некоторых СМИ заявляют, что отменять QR-коды все же не будут из-за роста заболеваемости ковидом.

Тем временем, для борьбы с пандемией планируют привлекать студентов-медиков и ординаторов. Система здравоохранения Петербурга уже перешла в режим повышенной готовности из-за штамма "омикрон", дополнительные рабочие руки требуются на станциях скорой помощи.

За сутки в Петербурге пропали шесть подростков и грудной ребенок.

Разыскиваются 15-летняя воспитанница интерната, 17-летняя студентка колледжа, которые ни разу не уходили из дома. Ищут также 17-летнюю безработную с грудным ребенком, 15-летнего школьника из социальной гостиницы, 17-летнюю воспитанницу "Центра содействия семейному воспитанию" и 16-летнюю гражданку Киргизии. Все эти подростки неоднократно исчезали, некоторые состоят на учете в ОДН.

Полиция задержала рецидивистку, похитившую деньги у петербуржца на Московском вокзале.

Женщина открыто украла у 27-летнего мужчины 28 тысяч рублей. Злоумышленница втерлась в доверие к незнакомцу и его другу, начала распивать с ними алкоголь и в один момент попросила зажигалку, но решила найти ее сама в кармане чужой куртки. Там она обнаружила деньги и сбежала с ними. Женщину задержали, деньги она успела потратить. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный петербуржец обвинил сотрудников полиции в избиении.

Соответствующая телефонограмма поступила из травмпункта в полицию. 21-летний горожанин заявил, что его избили полицейские, мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами, гематомами. Проводится проверка, подробности инцидента пока неизвестны.

Родителей, бросивших маленьких дочек одних дома, осудят.

Против матери и отца возбудили уголовное дело, их разыскивают. На неблагополучных родителей пожаловались соседи, которые постоянно слышали за стенкой ругань, скандалы и угрозы. Прибывший на место инспектор ОДН обнаружил в комнате трех брошенных малолетних девочек, которые пытались накормить друг друга. Младших детей поместили в психоневрологический дом ребенка, старшую направили в социально-реабилитационный центр "Дом милосердия".

В Петербурге начался демонтаж новогодних украшений

Праздничную иллюминацию в городе уже отключили, украшения с фонарей и набережных стали снимать. В следующий вторник на Дворцовой площади освободят от игрушек и демонтируют главную ёлку.

Муниципальные депутаты требуют от Беглова сохранить концепцию парка "Тучков буян".

Губернатору поставили ультиматум: парк "Тучков буян" или отставка. В адрес чиновника направлено коллективное обращение с требованием сохранить уже согласованную ранее концепцию парка, где не было места судебному кварталу. Подписи поставили 53 депутата из 30 муниципалитетов.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России

Фото: Piter.TV