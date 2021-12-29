В Петербурге начался демонтаж новогодних украшений

В следующий вторник на Дворцовой площади начнётся демонтаж главной ёлки.

В Петербурге стартовал демонтаж новогодних украшений и ёлок. Праздничную иллюминацию в городе уже отключили.

В следующий вторник на Дворцовой площади начнётся демонтаж главной ёлки. Как рассказал "Петербургскому Дневнику" директор городского Центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, сначала с елки будут сняты все игрушки – в обратном порядке того, как ёлку наряжали.

После этого ствол новогоднего дерева будет распилен на крупные фрагменты. Часть фрагментов пойдёт на изготовление часов.

Фото: Piter.tv