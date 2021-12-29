В Петербурге студентов привлекут для борьбы с "омикроном"

Городская система здравоохранения перешла в режим повышенной готовности из-за нового штамма коронавируса.

На днях система здравоохранения Петербурга перешла в режим повышенной готовности из-за "омикрона". Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Олег Эргашев, при необходимости для борьбы с коронавирусом задействуют студентов старших курсов медвузов и ординаторов.

Дефицит кадров, в первую очередь в первичном звене, мы покрываем за счет студентов и ординаторов, они будут работать и на скорой, и вести часть приема в рамках телемедицины. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что власти Петербурга разработали меры по привлечению дополнительного персонала. Принято решение увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счёт новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки. В Петербурге также увеличат запас медикаментов в больницах, нарастят мощности службы 122, в Пулково развернут 20 дополнительных пунктов для тестирования на коронавирус.

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом по-прежнему переваливает за 4000 человек. За сутки ковидом заболели 4 382 человека, выздоровели 1 449 человек и 62 человека не победили вирус.

Фото: Piter.TV