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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 по-прежнему превышает 4000 человек
Сегодня, 11:05
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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 по-прежнему превышает 4000 человек

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За сутки ковидом заболели 4 382 человека.

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом по-прежнему переваливает за 4000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.  

За сутки ковидом в Петербурге заболели 4 382 человека, выздоровели 1 449 человек и 62 человека не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 893 098 человек, победили вирус 828 077 человек и 29 188 человек скончались из-за коронавируса. 

Также в Петербурге у 592 человек выявили новый штамм "омикрон". Ранее вице-губернатор Олег Эргашев рассказал об особенностях штамма коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Статьи,

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