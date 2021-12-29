В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 по-прежнему превышает 4000 человек

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом по-прежнему переваливает за 4000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.
За сутки ковидом в Петербурге заболели 4 382 человека, выздоровели 1 449 человек и 62 человека не победили вирус.
С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 893 098 человек, победили вирус 828 077 человек и 29 188 человек скончались из-за коронавируса.
Также в Петербурге у 592 человек выявили новый штамм "омикрон". Ранее вице-губернатор Олег Эргашев рассказал об особенностях штамма коронавируса.
Фото: Piter.TV
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