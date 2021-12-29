В Петербурге будут судить родителей, бросивших маленьких дочек одних дома

Двух девочек поместили в психоневрологический дом ребенка, еще одну – в "Дом милосердия".

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении родителей, которые бросили своих маленьких дочек одних дома. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратились соседи петербуржцев по коммунальной квартире. Они рассказали, что мать и отец ругают детей, слышатся скандалы и угрозы. Прибывший на место инспектор ОДН обнаружил в одной из комнат 7-комнатной квартиры трех девочек. Самой старшей из них исполнилось 6 лет. Дети находились совершенно одни, пытались кормить друг друга. Также в комнате были электрические приборы и окно без фиксации закрытия.

Установлено, что девочки не ходят в детский сад. Двух из них поместили в психоневрологический дом ребенка. Самую старшую направили в социально-реабилитационный центр "Дом милосердия".

Уголовное дело возбуждено по статье "Оставление в опасности". Родители разыскиваются.

Ранее мы писали, что в Петербурге учитель ОБЖ год занимался сексом со своей ученицей.

Фото: Piter.TV