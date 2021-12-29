За сутки в Петербурге пропали шесть подростков и грудной ребенок

В настоящий момент их разыскивает полиция.

Во вторник, 18 января, в Петербурге пропали семь детей. Об этом стало известно Piter.TV.

В частности, полицейские разыскивают 15-летнюю воспитанницу интерната в Красногвардейском районе и 17-летнюю студентку второго курса колледжа. Сообщается, что ранее девушки никогда не уходили из дома, на учете в ОДН они не состоят.

Также ушла и не вернулась 17-летняя безработная. С собой она забрала своего грудного ребенка. Родственники девушки рассказали, что она неоднократно исчезала.

Полицейские разыскивают 17-летнюю воспитанницу "Центра содействия семейному воспитанию" и 16-летнюю гражданку Киргизии. Обе девушки уже не раз уходили.

Седьмым пропавшим стал 15-летний девятиклассник. Школьник проживает в социальной гостинице и состоит на учете в ОДН.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут 15-летнего сына сотрудника "Водоканала".

Фото: Piter.TV