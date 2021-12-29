Полиция задержала рецидивистку, похитившую деньги у петербуржца на Московском вокзале

Женщина похитила 28 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали рецидивистку, открыто похитившую 28 тысяч рублей у петербуржца на Московском вокзале. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее в дежурную часть транспортной полиции обратился 27-летний петербуржец. Он попросил помочь найти женщину, которая открыто похитила у него деньги на Московском вокзале. Ей оказалась 35-летняя не работающая жительница Мурманской области.

Выяснилось, что молодой человек приехал на вокзал проводить друга. Позже к ним подошла женщина, которая решила составить петербуржцам компанию в распитии спиртного. После чего злоумышленница предложила потерпевшему выйти во внутренний двор вокзала. Она попросила у молодого человека зажигалку и решила найти ее сама в кармане куртки потерпевшего. В кармане женщина нашла деньги, которые попросту забрала. Петербуржец попытался их вернуть, но женщине удалось сбежать.

Позже женщину задержали, а вот деньги вернуть не удалось, она их потратила. Оказалось, что она неоднократно судима, в том числе и за аналогичное деяние. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже денег петербуржцев.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России