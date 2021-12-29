Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже денег петербуржцев

Задержанные уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы.

Накануне, 17 января, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга около одного из домов на проспекте Стачек задержали двух ранее судимых петербуржцев, которые украли деньги с чужого банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели мужчину и женщину, схожих по приметам в ориентировке с разыскиваемыми правонарушителями. Петербуржцев подозревают в преступлении, совершенном 5 января. Предполагается, что ранее судимые украли украли у местной жительницы банковскую карту, а затем с помощью нее оплатили свои покупки общей стоимостью 6900 рублей в различных магазинах города.

Подозреваемого мужчину ранее судили за кражу и грабеж, а гражданку привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv