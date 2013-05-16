Что произошло в Петербурге 18 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 18 октября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 18 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Финляндия открыла пропускной пункт для скоростных поездов в Петербург.

Страна возобновила ж/д сообщение с Россией по одному из пропускных пунктов Vainikkala. Скоростные поезда через него проследуют в Петербург и Москву. Въезд в Финляндию по-прежнему разрешен только некоторым категориям россиян, приехать в страну туристом пока нельзя.

Водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.

Авария произошла утром на Суздальском проспекте. 33-летний водитель иномарки врезался в автобус "Лиаз". От полученных травм автомобилист скончался на месте. По факту смертельной аварии проводится проверка.

Вход на "Площадь Ленина" с Финляндского вокзала ограничили до 31 декабря.

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. С 18 октября до конца года вход в вестибюль будет закрыт по будням с 08:00 до 09:00, с 17:00 до 18:50 – ограничен. 13 и 14 ноября, вестибюль будет открыт только выход.

Таксист в Петербурге повалил на асфальт танцора из клипа Little Big.

Инцидент произошел прошлым вечером у Московского вокзала. По словам жены блогера Джейкоба Йису, водитель возмутился количеством чемоданов у пары, хотя уже загрузил сумки в автомобиль и сел в салон вместе с пассажирами. После сказанного таксист отказался везти супругов и потребовал выйти из машины. Конфликт перерос в небольшую драку между мужчинами.

В Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Автобусы, трамваи и троллейбусы оборудуют комплексами фотовидеофиксации, они начнут работать с 19 октября. Комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути и замечают автомобилистов-нарушителей. Информация о нарушителях передается в ЦАФАП УГИБДД.

В Петербурге студент пытался пронести в общежитие оружие.

Молодого человека заметил вечером 17 октября охранник здания. Бойцы Росгвардии задержали 21-летнего парня с охолощенными автоматами Калашникова, юношу доставили в полицию.

Внедорожник влетел в дом после аварии на Обуховской Обороны.

Авария произошла в ночь на 18 октября. По словам очевидцев, Mitsubishi двигался по трамвайным путям и не справился с управлением, после чего столкнулся со встречным автомобилем. Столкновение привело к тому, что внедорожник врезался в стену здания неподалеку. В ДТП никто не пострадал.

Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире на Пролетарской улице.

Огонь охватил двухкомнатную квартиру на 4 этаже минувшей ночью, в жилище вспыхнула комната площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали спустя 45 минут, из огня эвакуировали двух мужчин и женщину, но никого спасти не удалось. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Коллаж: Piter.TV

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