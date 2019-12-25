Вход на "Площадь Ленина" с Финляндского вокзала ограничили до 31 декабря

Рабочие будут ремонтировать эскалатор.

В понедельник, 18 октября, режим работы станции метро "Площадь Ленина" изменится, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Изменения продлятся до 31 декабря из-за ремонта эскалатора. Так, с 18 октября по 31 декабря по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 – ограничен. Помимо этого, вестибюль закроют на вход 13 и 14 ноября, будет открыт только выход.

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Фото: Piter.tv