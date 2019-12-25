Что произошло в Петербурге 15 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 15 сентября.

Что произошло в Петербурге в среду, 15 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

К отоплению подключили более 80% школ и детсадов Петербурга.

Протапливание в городе ведется постепенно, Жилые дома начнут подключать к теплу по решению управляющих компаний. Официальный отопительный сезон начнется тогда, когда в Петербурге пять дней подряд продержится среднесуточная температура ниже 8 градусов.

Вода в реках Петербурга вышла из берегов и затопила гранитные набережные.

Виной тому стал шторм, который бушевал в городе два дня подряд из-за циклона "Кийан". Вода в реках значительно поднялась, к вечеру 14 сентября затопило многие спуски к воде и гранитные набережные – на Карповке, канале Грибоедова, Неве. Сильные волны наблюдались также в Финском заливе.

В Петербурге грудничок умер после выписки из больницы.

Скорую для полуторагодовалого малыша родители вызвали 12 сентября, приехавщие врачи только констатировали смерть мальчика. По некоторым данным, ребенок умер от кровопотери, вызванной оставленным в его легком обломком иглы от шприца. Официального заключения пока нет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На Костюшко школьник перелез через ограждение и попал под колеса Audi.

ДТП произошло накануне вечером. По словам очевидцев, мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте и сократить путь, поэтому и перелез через ограждение. Опасный маневр довел школьника до тяжелого состояния – ребенок попал под колеса иномарки, которая не успела затормозить. Мальчика госпитализировали.

Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста.

Территория бывшего рынка располагается на проспекте Обуховской Обороны. О строительных планах сообщили в комитете имущественных отношений: согласно генплану, на месте рынка будет транспортная развязка. Мост соединит проспект Обуховской Обороны и Дальневосточный проспект. Вопрос о перезапуске рынка не рассматривается.

Тем временем, Смольный вынес на общественное обсуждение благоустройство набережной у "Лахта Центра".

Задержаны подозреваемые в выманивании денег у пожилых петербуржцев.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались мужчина и женщина, они успели обмануть 93-летнюю блокадницу и 89-летнюю пенсионерку. Обеих старушек мошенники развели на деньги с помощью липовых историй о внучке, попавшей в ДТП, и внучке, нуждающейся в дорогостоящем лечении. Пенсионерки передали злоумышленникам 750 тысяч рублей в общей сложности.

Возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован, женщина находится под домашним арестом.

После благоустройства открылся сквер "Осенний марафон".

Новое общественное пространство расположилось на перекрестке улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Сквер, посвященный фильму "Осенний марафон" Георгия Данелии, предложила обустроить петербурженка Вера Рязанова. В доме №23 по по улице Кораблестроителей "проживал" герой фильма Андрей Бузыкин.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Защитим остров Васильевский; пресс-служба ГУ МВД

Фото: ВКонтакте / Сквер "Осенний марафон"