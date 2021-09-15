Вода в реках Петербурга вышла из берегов и затопила гранитные набережные

Значительный подъем воды, в частности, наблюдается в Неве.

В Петербурге из-за шторма, который бушевал в городе два дня подряд, наблюдается значительный подъем воды в реках. Вечером 14 сентября оказались затоплены многие гранитные набережные и спуски к воде.

Так, на Карповке под воду ушли спуски к реке и гранитные ограждения, а на канале Грибоедова под водой скрылись гранитные площадки.

Значительный подъем воды также наблюдался в Неве. По данным гидропоста Горного института, к 10:30 14 сентября вода в реке поднялась до отметки 137 см. К 8 утра 15 сентября вода упала до 38 см.

Критический подъем воды в реках Петербурга был связан с циклоном "Кийан". Из-за него накануне вечером также бушевал Финский залив.

Ранее парки и музеи Петергофа закрыли для посещения из-за штормового предупреждения.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / Защитим остров Васильевский