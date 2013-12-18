После благоустройства открылся сквер "Осенний марафон"

Вице-губернатор Николай Бондаренко отметил, что в этом году в городе открывается 43 новых общественных пространства.

В среду, 15 сентября, в Василеостровском районе Петербурга на перекрестке улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной открылось новое общественное пространство – сквер "Осенний марафон". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Новая зона появилась благодаря петербурженке Вере Рязановой. Петербурженка узнала, что в доме №23 по по улице Кораблестроителей "проживал" герой фильма "Осенний марафон" Андрей Бузыкин и предложила благоустроить территорию, создав сквер по мaотивам фильма.

Общественное пространство осмотрели губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Николай Бондаренко. По словам чиновников, планируется благоустроить 500 дворов, в этом году открывается 43 новых общественных пространства, а на стадии проектирования находятся 38.

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Фото: Сквер "Осенний марафон" / Вконтакте