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В Петроградском районе открывается инновационный Центр детского чтения
Сегодня, 15:30
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В Петроградском районе открывается инновационный Центр детского чтения

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Открытие центра состоится в четверг.

В четверг, 16 сентября, на улице Ленина, 20, пройдет открытие  инновационного Центра детского чтения "Библиотека книжных героев", сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

Территория пересечения книжной культуры и экспериментальной лаборатории стала ответом на задачи современности: новое пространство объединило в себе принципы классической библиотеки, креативного пространства, высокотехнологичной площадки и развивающего центра чтения для детей и родителей.

Так, на общей площади 261,7 кв.м. открывается современное, экологичное, эргономичное пространство, с доступной библиотекой для детей с особенностями, с оборудованными зонами для проведения крупных культурно-досуговых мероприятий.

Ранее мы писали, что в Кировском районе открылся Центр социальной реабилитации инвалидов.

Фото: pexels

Теги: инновационный центр детского чтения, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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