Что произошло в Петербурге 15 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 15 июня.

Что произошло в Петербурге во вторник, 15 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за коронавируса. Эпидобстановка в городе ухудшается.

С четверга перестанут работать фуд-корты и детские комнаты в кафе и ТЦ, общепиту запретят работать в ночные часы. В ТЦ закроются торговые точки на "островках", снизится заполняемость кинотеатров. Маски придется носить на уличных массовых мероприятиях.

Также контроль за ношением масок ужесточили в метро и в наземном общественном транспорте. Штраф за отсутствие СИЗ составляет 4 тысячи рублей.

На голову женщине на улице Пирогова упала плитка с фасада дома №17.

Петербурженка пострадала, ее увезли в больницу медики. После случившегося дом начали простукивать на наличие других слабодержащихся плиток. Известно, что здание 1826 года постройки находится в управлении ЖКС №2 Адмиралтейского района.

Автоледи упала в обморок после ДТП на пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели.

Авария случилась утром вторника. После столкновения с другой машиной, женщина вышла из своего автомобиля, чтобы оценить повреждения, но почти тут же упала на асфальт, потеряв сознание. На помощь пострадавшей пришли прохожие, о состоянии автоледи пока ничего не известно.

Между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут. Работы стартовали в Московской области.

Строительство первого этапа ведется на участке от Яхромы до Дубны. Крупная велодорога протянется вдоль канала имени Москва. Стройка самой дороги, дополнительных мест для питания и ночевок займет несколько лет. Создание веломаршрута анонсировали 15 сентября 2020 года.

Комитет по культуре Петербурга хочет забрать QR-коды, разрешающие работу в пандемию, у двух концертных площадок.

Власти заявили, что клуб А2 и концертный зал Aurora Concert Hall нарушили антикоронавирусные ограничения 13 и 14 июня, во время проведения концертов Matrang и GUF. Комитет отметил, что на площадках не соблюли требования по рассадке и социальной дистанции, а зрители не надевали маски.

Двое неизвестных избили 16-летнего петербуржца из-за сережки в ухе. СК ведет проверку.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня у дома №8 по 5-му Предпортовому переулку. Двое взрослых мужчин пристали к подростку и его друзьям с неприятными комментариями об ориентации мальчика, а затем набросились на него с кулаками. Юноша получил травмы и переломы лица, а также риск ослепнуть – сильный отек может вызвать отслоение сетчатки глаза.

Одного из нападавших полиция уже задержала.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Let"s bike it! — проект по развитию велокультуры

Видео: Piter.TV