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Комитет по культуре Петербурга хочет забрать QR-коды у двух концертных площадок
Сегодня, 10:25
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Комитет по культуре Петербурга хочет забрать QR-коды у двух концертных площадок

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Посетители забыли о социальной дистанции и масках на концертах.

Две концертных площадки в Петербурге могут лишиться QR-кодов за нарушение антикоронавирусных ограничений. Комитет по культуре уже подготовил документы на отзыв, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о клубе А2 и концертном зале Aurora Concert Hall. Нарушения зафиксировали 13 июня на концерте Matrang и 14 июня на концерте GUF. 

Организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия. В частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства индивидуальной защиты.

пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

Комитет подготовил обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, чтобы отобрать у площадок QR-коды. Напомним, что без них работа запрещена. Код подтверждает, что деятельность предпринимателя или организации соответствует требованиям безопасности. 

Напомним, что за соблюдением масочного режима в транспорте следят более тщательно. 

Фото носит иллюстративный характер . Источник: pixabay.com

Теги: qr-код, концерт, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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