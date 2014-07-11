В Петербурге двое незнакомцев избили 16-летнего подростка из-за сережки в ухе

Мужчины начали делать нелицеприятные комментарии об ориентации парня, а затем набросились на него с кулаками.

Следственный комитет проводит проверку после нападения двух взрослых мужчин на 16-летнего парня в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила Piter.TV читательница.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня у дома №8 на 5-м Предпортовом переулке. Парень с друзьями возвращался домой, когда к ним пристали двое незнакомцев. Мужчины заметили сережку в ухе подростка и начали делать нелицеприятные комментарии об ориентации парня. После чего они набросились на него с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали с переломами нижней и боковой правых подглазниц, переломом правой носовой пазухи, многочисленными гематомами на лбу. По словам медиков, из-за сильного отека сетчатка глаза у парня может отслоиться, а это чревато слепотой.

Одного из нападающих задержали в тот же день. Им оказался 41-летний мужчина. Материалы дела переданы в СК.

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Автор фото: читательница Piter.TV