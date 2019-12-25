Контроль за масочным режимом усилили в трамваях и троллейбусах

В рейдах могут принимать участие сотрудники Смольного и Роспотребнадзора, а также полиция.

"Горэлектротранс" усиливает контролю за соблюдением масочного режима в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятия связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения Чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 завершится 11-го июля.

Следить за масочным режимом будут во всех видах общественного транспорта, в том числе в метрополитене. Штраф за отсутствие СИЗ составляет 4 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"