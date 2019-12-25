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Контроль за масочным режимом усилили в трамваях и троллейбусах
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Контроль за масочным режимом усилили в трамваях и троллейбусах

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В рейдах могут принимать участие сотрудники Смольного и Роспотребнадзора, а также полиция.

"Горэлектротранс" усиливает контролю за соблюдением масочного режима в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятия связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения Чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 завершится 11-го июля. 

Следить за масочным режимом будут во всех видах общественного транспорта, в том числе в метрополитене. Штраф за отсутствие СИЗ составляет 4 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса" 

Теги: горэлектротранс, масочный режим
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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