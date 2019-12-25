Что произошло в Петербурге 14 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 14 мая.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 14 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Задержан живодер, который бил своих собак на глазах у прохожих.

Жестокий мужчина попал на видеокамеру очевидцев: на записи живодер бьет большую собаку маленькой, которую держал рукой за шкирку. Кроме того, мужчина силой заставил крупного пса идти на задних лапах. Злоумышленнику грозит до двух месяцев в СИЗО, животных забрали волонтеры одного из городских приютов.

Полиция сняла с водосточной трубы Эрмитажа "человека-паука". Молодой человек хотел попасть в музей.

По словам хулигана, его не пустили в музей через центральный вход и он решил забраться внутрь по водосточной трубе. Перформанс собрал десяток зевак, а полиция долго допытывалась до парня, был ли инцидент акцией протеста.

На пересечении Каменноостровского и Профессора Попова такси врезалось в столб и перевернулось.

Кувыркнувшийся на крышу автомобиль попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что в ДТП никто не пострадал: пассажир сам выбрался через заднее стекло, 60-летний водитель отказался от помощи медиков. Причиной аварии, вероятно, оказалась слишком большая скорость.

Петербуржцы поддержали регулирование скорости и парковки электросамокатов: скопление транспорта на тротуарах считают опасным.

Накануне Смольный поделился планами запретить ездить на самокатах со скоростью выше 15 км/ч и парковать двухколесный транспорт у метро. Известно, что власти уже договорились с компаниями по прокату самокатов о реализации этих мер. Сейчас в городе сдают в аренду порядка 12,5 тысяч электросамокатов, 56 раз за прошлый год электросамокатчики наезжали на пешеходов, один раз смертельно.

Водитель "Майбаха" проехался по "встречке" Суворовского проспекта и остался безнаказанным.

По словам очевидцев, решивший нагло объехать пробку лихач вдобавок проехал по выделенной полосе для общественного транспорта и повернул на красный сигнал светофора. Сотрудники ДПС настигли нарушителя на перекрестке, однако не оформили ни одной бумаги. Автомобилисты отметили, что водитель иномарки только "качнул головой, махнул рукой и сел обратно".

Петербуржцам пообещали теплую погоду до конца второй декады мая. В третьей станет холоднее из-за циклонов.

Первые дожди начнутся уже в выходные, большая часть осадков и гроз обрушится на восточные районы Петербурга. Термометры покажут от 13 до 18 градусов, изредка воздух будет прогреваться до 20 градусов.

"Петроэлектросбыт" отменил комиссию за оплату капремонта.

С 15 мая все взносы в Фонд капремонта будут приниматься без комиссии, если осуществлять их через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение "ПСК/ПЭС" или центры приема платежей.

Также мы рассказали, куда сходить в Петербурге на выходных 15 и 16 мая.

Фото, видео: Piter.TV