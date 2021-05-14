Момент ДТП на пересечении Каменноостровского и Профессора Попова попал на видео

В результате ДТП никто не пострадал, пассажир вылез самостоятельно через заднее стекло.

Утром 14 мая в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Как стало известно, авария произошла на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова. Водитель такси на скорости врезался в светофорный столб. От удара автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал, пассажир вылез самостоятельно через заднее стекло, 60-летний таксист от помощи медиков отказался.

Видео: Piter.tv