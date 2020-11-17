На пересечении Каменноостровского и Профессора Попова перевернулось такси и упал светофор

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты скорой.

В шесть утра на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова перевернулся автомобиль такси и упал светофор. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты скорой. О состоянии водителя такси пока что ничего не известно.

Причины ДТП выясняются.

Накануне мотоциклист на проспекте Непокорённых сбил человека. По предварительной информации, мотоциклист остался жив, а пострадавший пожилой пешеход (1948 года рождения) госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Даниил Болотин)