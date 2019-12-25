С водосточной трубы Эрмитажа сняли молодого парня

Полицейские заметили петербуржца и попросили его слезть.

Накануне, 13 мая, один из жителей города решил сходить в Эрмитаж через центральный вход, однако его не пустили. Тогда любитель искусства решил проблему по-своему: он взобрался на водосточную трубу.

Проходившие мимо полицейские заметили парня и попросили его спуститься на землю. Спустившись, петербуржец объяснил свой поступок.

Сотрудники полиции поинтересовались, была ли это какая-то акция протеста, на что петербуржец вновь уточнил, что просто хотел хотел попасть в музей. Посмотреть на "перфоманс" собрался десяток человек.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга водитель "Майбаха" проехался по "встречке" и остался безнаказанным.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте