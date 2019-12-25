Тёплая погода в Петербурге задержится до конца второй декады мая

Осадки в основном пройдут в восточных районах города.

Петербуржцев и гостей города предупредили об ухудшении погоды в третьей декаде мая: город будет под постоянными циклонами, а столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов, изредка можно будет увидеть 20 градусов. Также горожан предупредили о дождях и ливнях. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Первые дожди пройдут уже в выходные. В основном осадки и грозы ждут в восточных районах. Вместе с тем, по словам синоптиков, скорее всего основные осадки месяца останутся позади, и позже погода пойдет в сторону улучшения. Фон температуры воздуха довольно высок: +17-22 градуса.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу.

Фото: Piter.TV