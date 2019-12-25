МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу

В пятницу, 14 мая, главное управление МЧС по городу предупредило жителей и гостей Петербурга об ухудшении погоды завтра, 15 мая.
Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах пройдут ливни, грозы. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.
Вместе с тем синоптик Юрий Куткевич спрогнозировал, что гроз в Петербурге не будет.
Ранее мы писали, что синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных.
Фото: Piter.TV
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