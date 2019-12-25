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МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу
Сегодня, 13:32
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smirenny

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу

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В отдельных районах пройдут ливни и грозы.

В пятницу, 14 мая, главное управление МЧС по городу предупредило жителей и гостей Петербурга об ухудшении погоды завтра, 15 мая.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах пройдут ливни, грозы. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

Вместе с тем синоптик Юрий Куткевич спрогнозировал, что гроз в Петербурге не будет.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, погода, ухудшение погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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