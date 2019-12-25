Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных

Выходные будут несколько холоднее, чем будни.

Какую погоду ждать петербуржцам на выходных, рассказал "Невским Новостям" заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

На выходных в Петербурге ночью будет +10..+12 градусов, днем в субботу +20..+22 градуса, в воскресенье +16..+18 градусов. В городе будет переменная облачность, возможны небольшие дожди.

По области существует вероятность гроз, но в Петербурге, скорее всего, не будет. Юрий Куткевич, синоптик

Метеоролог и ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что после прохладных выходных в Петербург снова вернется тепло. В понедельник, 17 мая, будет очень тепло: +24...+ 26 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

Фото: Piter.tv