Что произошло в Петербурге 11 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 11 ноября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 11 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Коронавирусная статистика в Петербурге вновь пошла в рост после нерабочих дней.

За последние сутки было выявлено 3230 случаев заболевания ковидом, хотя в начале недели это число не превышало 3000 человек. В инфекционные стационары поступили 440 человек, еще 85 умерли от коронавируса. Сейчас в городе свободен 31% из 9488 коек для больных ковидом и пневмонией.

На проспекте Косыгина произошла смертельная авария.

Водитель Toyota Corolla неправильно выбрал дистанцию и въехал во вставшую на светофоре "ГАЗель", после чего фургон помял впереди стоявший Volkswagen. Водитель Toyota скончался от полученных травм на месте.

Вход в вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" закроют на два дня.

13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход, зайти в метро через него не получится. Горожан попросили учесть изменения для планирования маршрута.

Строительство высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом оказалось под вопросом.

Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на четыре источника. Возможность отказа от строительства или перенос сроков работ обсуждают в правительстве. Вместо него рассматривается создание выделенного грузового хода между столицами. Строительство ВСМ планировали завершить в 2027 году, стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. В Минэкономразвития, однако, считают, что у РЖД не хватит собственных средств на его реализацию.

"Шкода" влетела в торговый центр на улице Марата.

ДТП случилось 10 ноября у ТЦ "Планета Нептун", водитель и пассажир отказались от госпитализации после осмотра медиками. Причина аварии не уточняется, среди пешеходов пострадавших не оказалось.

Смольный ищет подрядчика для реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина.

Здание находится на Среднем проспекте В.О. Рассчитывается, что Центр станет пятиэтажным и вместит в себя несколько творческих залов, билетные кассы, кафетерий, аппаратные и гримерные, фойе, телевизионную студию и другие объекты. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд рублей, реконструкцию планируется завершить до конца 2024 года.

Парня увезли на скорой после ДТП с "Газелью" на проспекте Славы.

Авария случилась в ночь на 11 ноября. По словам очевидцев, "ГАЗель" столкнулась с "Мерседесом" на пересечении проспекта с Белградской улицей. Виновником ДТП считают водителя грузовика, надеявшегося "проскочить": он снес ограждения и на скорости вылетел на встречную полосу. В аварии пострадал пассажир иномарки, его госпитализировали.

Власти заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых.

В Комздраве заверили, что никакой ответственности за отказ от вакцинации на пенсионеров возлагать не будут. Прививка остается для пожилых добровольной. Обязательную вакцинацию людей старше 60 лет ввели 10 ноября постановлением городского Роспотребнадзора.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Смольников

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ксюша Костикова)