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Коронавирусная статистика в Петербурге вновь пошла в рост после нерабочих дней
Сегодня, 13:04
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Коронавирусная статистика в Петербурге вновь пошла в рост после нерабочих дней

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За сутки в городе выявили более 3 тыс. заболевших, как и до нерабочих дней.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 440 человек. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 593 человека. В реанимации находятся 712 человек, к ИВЛ подключены — 374.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 31% из них свободен. В общей сложности количество активных больных составляет около 49 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 3230 случаев, 3118 человек выздоровели, 85 — скончались. В начале недели количество новых случаев за сутки было менее 3000. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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матвеев епифаний
Сегодня 14:05


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