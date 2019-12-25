Коронавирусная статистика в Петербурге вновь пошла в рост после нерабочих дней

За сутки в городе выявили более 3 тыс. заболевших, как и до нерабочих дней.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 440 человек. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 593 человека. В реанимации находятся 712 человек, к ИВЛ подключены — 374.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 31% из них свободен. В общей сложности количество активных больных составляет около 49 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 3230 случаев, 3118 человек выздоровели, 85 — скончались. В начале недели количество новых случаев за сутки было менее 3000.

Фото: Piter.TV