За сутки в Петербурге зарегистрировали 2680 новых заболевших COVID-19

88 человек ушли из жизни.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 2 680 новых случаев заболевания COVID-19. Информация об этом 9 ноября появилась на портале стопкоронавирус.рф.

Это почти на 80 больше, чем вчера, но на 450 случаев меньше, чем 6 ноября. За сутки были выписаны по выздоровлению 3 154 человека, 88 ушли из жизни.

За все время пандемии в Петербурге зарегистрировали 735 739 случаев заболевания. 24 640 случаев оказались смертельными. Губернатор Александр Беглов сказал, что нерабочие дни позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19.

Фото: Piter.TV