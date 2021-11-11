Видео: "Шкода" влетела в торговый центр на улице Марата

Пользователи обратили внимание на поведение одного из пешеходов.

Машина влетела в торговый комплекс на улице Марата 10 ноября. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Один из прохожих сразу же кинулся на помощь, а другой пешеход, женщина, успела отскочить от летящей машины и затем, как ни в чем ни бывало, пошла на "зеленый" по зебре. Пострадавшим зданием оказался ТЦ "Планета Нептун".

По данным "78.ru", водителя и пассажира осмотрели медики. Они решили отказаться от госпитализации.

Ранее Piter.TV показал, как на Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом.

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