Что произошло в Петербурге 11 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 11 мая.

Что произошло в Петербурге во вторник, 11 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге задержали родителей семилетней девочки, найденную избитой в кафе на Дальневосточном.

Одинокого ребенка в синяках заметили сотрудники заведения 8 мая. Выяснилось, что девочка живет в полной семье, состоящей на учете в отделе по делам несовершеннолетних, у нее есть старшие брат и сестра. Мать и отца избитого ребенка доставили в полицию, обоих поместили в изолятор.

На голову прохожей упала лепнина с фасада дома №8 на Малой Морской. Девушку госпитализировали с разбитой головой.

Пока не уточняется, было ли здание в аварийном состоянии. О состоянии пострадавшей тоже нет подробностей, однако можно полагать, что удар куском лепнины был сильным – тротуар на месте происшествия залит кровью. Подобные инциденты с падением лепнины с фасадов старых зданий в центре города случались и ранее.

Задержана подозреваемая в поджогах на кладбище в Красном Селе. Поджигательницей могил оказалась 62-летняя рецидивистка.

Пожар на кладбище заметили местные жители поздним вечером 8 мая, о чем сразу сообщили в полицию. От огня пострадали несколько недавних захоронений, правоохранители возбудили дело по статье о надругательстве над местами захоронения умерших. Похожий инцидент на том же кладбище произошел вечером 10 мая.

В аварии на ЗСД у Благодатной улицы пострадали три человека. В ДТП попали легковушка и "КамАЗ".

ДТП произошло около 10 утра, "Хендай" столкнулся с манипулятором. Удар в заднюю часть легковушки оказался столь силен, что сразу три человека из иномарки получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей ответственного за усадьбу Игеля за состояние здания после пожара.

К административной ответственности привлекли ООО "Асгард". Объект культурного наследия, расположенный на Каменноостровском проспекте, 58-60А, пострадал в пожаре в ноябре 2020 года. С тех пор собственник так и не провел реконструкцию объекта, которую должен был начать еще в январе того года по концессионному соглашению с городом. Сразу после пожара проверка обнаружила в особняке обгоревшие перекрытия, затопленные помещения, обломки от перекрытий и мусор.

МФЦ начали принимать заявления для пропуска на Крестовский остров на время Евро. Получать пропуск придется жителям острова и тем, кто на нем работает.

Документы на пропуск можно подать в МФЦ на Каменноостровском проспекте и улице Красного Курсанта, решение будет принято за 13 рабочих дней. Пропуск необходим из-за вводимых транспортных ограничений в ходе чемпионата. Остров будет недоступен для въезда 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля в течение суток, а также 13 и 22 июня в течение трех ночных часов. Проехать смогут только автомобили оперативных и экстренных служб.

В Лыжном переулке горел магазин "Дикси". Огонь охватил подсобное помещение.

Помещение на цокольном этаже жилого дома вспыхнуло утром. Причина возгорания и наличие пострадавших не уточняется, огонь на 15 квадратных метрах потушили силами 18 пожарных к 11.35.

Беглов поручил усилить меры безопасности в школах Петербурга после трагедии в Казани.

В школах города весь день проводятся внеплановые проверки систем безопасности, инструктаж работников, действует пропускной режим. По словам губернатора, вопрос школьной безопасности всегда должен быть в поле зрения руководства школ и комитета по образованию. На сегодняшний день учебные заведения города обслуживают 93 охранные организации, школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации и металлодетекторами.

Видео: МВД; ВКонтакте / Соседи СПЧ ● Приморский район / Александра Павловичева

Фото: Piter.TV; "Невские Новости"; ВКонтакте / spb_today / Богдан Сергеево-Посадский