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Деньги за билеты на концерт Канье Уэста остаются замороженными у оператора
Сегодня, 14:32
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Деньги за билеты на концерт Канье Уэста остаются замороженными у оператора

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Эксперт раскрыла судьбу денег фанатов.

Деньги, которые зрители заплатили за билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге, пока находятся на счетах билетного оператора. Об этом рассказала концертный менеджер Наталия Хомякова в беседе с "КП-Петербург".

По ее словам, такая схема действует после пандемии, когда участились случаи отмены концертов. Основная часть выручки остается заблокированной у билетного оператора до проведения мероприятия. При этом промоутер может договориться о досрочном получении части средств, например, для покрытия расходов на организацию гастролей.

Хомякова отметила, что уже выплаченный артисту гонорар в случае срыва концерта, по ее словам, останется у исполнителя. Эксперт добавила, что при отмене мероприятия по вине организатора или из-за форс-мажорных обстоятельств артисту может сохраняться 100 % гонорара. По ее словам, такая практика существует при работе с российскими исполнителями, и она не ожидает принципиальных отличий в случае с зарубежными артистами.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото:  сайт Say Agency 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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