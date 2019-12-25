Деньги за билеты на концерт Канье Уэста остаются замороженными у оператора

Эксперт раскрыла судьбу денег фанатов.

Деньги, которые зрители заплатили за билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге, пока находятся на счетах билетного оператора. Об этом рассказала концертный менеджер Наталия Хомякова в беседе с "КП-Петербург".

По ее словам, такая схема действует после пандемии, когда участились случаи отмены концертов. Основная часть выручки остается заблокированной у билетного оператора до проведения мероприятия. При этом промоутер может договориться о досрочном получении части средств, например, для покрытия расходов на организацию гастролей.

Хомякова отметила, что уже выплаченный артисту гонорар в случае срыва концерта, по ее словам, останется у исполнителя. Эксперт добавила, что при отмене мероприятия по вине организатора или из-за форс-мажорных обстоятельств артисту может сохраняться 100 % гонорара. По ее словам, такая практика существует при работе с российскими исполнителями, и она не ожидает принципиальных отличий в случае с зарубежными артистами.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency