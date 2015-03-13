Число вакансий в общепите Петербурга выросло на 27%

Сравнение проводили с 2019 годом.

В Петербурге заметили рост числа вакансий в сфере в марте-апреле 2021 года. Показатель превышает число вакансий с аналогичным периодом 2019 года на 27%, сообщил сервис SuperJob.

Для анализа был выбран 2019 год специально, чтобы исключить падение рынка труда, вызванное объявлением карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года. С 2019 года конкурс на рынке труда в указанной сфере сократился в два раза: в текущем году уже 1,5 резюме на вакансию. Ситуация считается сбалансированной, когда на одну вакансию подают по 4 резюме.

В Петербурге работoдатели стараются привлекать персонал нестандартными и интересными компенсационными пакетами. К примеру, розыгрыш путевок, премии за различные показатели.

Ранее мы писали, что названы самые необычные вакансии в апреле в Петербурге.

Фото: Piter.TV