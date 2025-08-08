В Петербурге за пять лет втрое выросло число стобалльников по математике

Рекордные 914 стобалльников на ЕГЭ в 2026 году.

За последние пять лет количество выпускников петербургских школ, получивших 100 баллов на ЕГЭ по математике, увеличилось в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Общее число стобалльных результатов в городе выросло на 70%. По физике и химии рост составил два раза. Ежегодно увеличивается доля выпускников, выбирающих предметы естественно-научного цикла.

В 2026 году в Петербурге был установлен абсолютный рекорд по числу стобалльных результатов за основной период ЕГЭ — 914 выпускников набрали максимальные баллы хотя бы по одному предмету. Это почти вдвое больше, чем в 2025 году, когда таких результатов было 536.

Рост связан с масштабным технологическим перевооружением системы образования. В последние пять лет более 90% школ города получили современные лаборатории по физике, химии и биологии, в том числе по генетике, робототехнике и биотехнологиям. Также в учебных заведениях открыто более 30 судостроительных классов.

В Рособрнадзоре отметили, что усложнять ЕГЭ в ближайшее время не планируется. В ведомстве подчеркнули, что все задания соответствуют школьной программе, а материалы синхронизируются с государственными учебниками по мере их выхода.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: пресс-служба Смольного