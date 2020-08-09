Число пострадавших из-за протестов в Бейруте возросло до 728

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera

Это демонстранты, получившие ранения в ходе столкновения с полицией в центре города. Акции протеста начались в столице Ливана 8 августа, на четвертый день после сильнейшего взрыва в порту. Они быстро переросли в массовые беспорядки и продолжаются до сих пор. На стороне протестующих, требующих отставки правительства, находятся бывшие армейские офицеры.

За это время сотрудниками полиции неоднократно применялся слезоточивый газ, кроме того, были задержаны 19 человек, при этом один полицейский погиб.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, в течение 6 лет хранившейся на складе. В результате этого была разрушена половина города, 158 человек погибли, еще 6 тысяч пострадали, а около 300 тысяч жителей остались без жилья.

Видео: YouTube / BBC News

