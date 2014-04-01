Возбуждено уголовное дело.

Число погибших при обрушении кровли ангара в воинской части в Ахтубинске выросло до двух. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. Ранее в надзорном ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Архангельской области.

Проводится проверка по факту обрушения кровли металлического ангара на территории войсковой части 15650 в городе Ахтубинск, в результате которого двое человек погибли, двое ранены. пресс-служба СК РФ

В ведомстве напомнили, что во время демонтажа здания произошло обрушение металлической конструкции кровли. Работы проводились строительной организацией. На месте завалов работала специальная техника. Велись поиски одного пострадавшего, но после в экстренном ведомстве заявили о его гибели.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: Piter.tv, Telegram/LifeShot