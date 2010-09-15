Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 58,66%

Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 58,66%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.
По данным на 28 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 558 человек. Неделю назад, 21 января, это число составило 1349 человек – падение показателя составило 58,64%.
Показатели эпидемического процесса показывают снижение распространения инфекции. В то же время по сравнению с прошлым воскресеньем количество госпитализируемых выросло на 4,85%.
Это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями. Их доля среди госпитализированных за прошедшую неделю увеличилась. Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. Но она замедлилась и стала менее выраженной. Придать прежнюю стабильность снижению может только массовая вакцинация населения.
Привиться бесплатно может любой житель Петербурга старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Активное участие горожан в прививочной кампании поможет сформировать достаточную популяционную иммунную прослойку для победы над второй волной эпидемии.
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Бред какой-то пишите. На календаре 28.02, а у вас то 28 то 29, неделю назад 21 января. И где ж оно снизилось на 50% , если 21.02 оф. статистика 996, а 28.02 939?