Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 58,66%

Неделю назад, 21 января, это число составило 1349 человек.

Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 58,66%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 28 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 558 человек. Неделю назад, 21 января, это число составило 1349 человек – падение показателя составило 58,64%.

Показатели эпидемического процесса показывают снижение распространения инфекции. В то же время по сравнению с прошлым воскресеньем количество госпитализируемых выросло на 4,85%. Это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями. Их доля среди госпитализированных за прошедшую неделю увеличилась. Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. Но она замедлилась и стала менее выраженной. Придать прежнюю стабильность снижению может только массовая вакцинация населения. Привиться бесплатно может любой житель Петербурга старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Активное участие горожан в прививочной кампании поможет сформировать достаточную популяционную иммунную прослойку для победы над второй волной эпидемии. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv