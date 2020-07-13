Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 38,25%

Неделю назад, 13 марта, это число составило 1362 человека.

Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 38,25%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 20 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 20 марта, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 841 человек. Неделю назад, 13 марта, это число составило 1362 человека – падение показателя составило 38,25%.

В Петербурге отмечается снижение распространения инфекции. По сравнению с предыдущей субботой количество зарегистрированных случав заболевания уменьшилось на 38, 25 процента. В то же время, по сравнению с прошлой субботой, число госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями увеличилось на 5,23 процента. Снижение второй волны пандемии продолжается, но вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Об этом свидетельствует затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, где началась третья волна – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv