Неделю назад это число составило 2466 человек.

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 37,59%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 13 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 1539 человек. Неделю назад, 6 февраля, это число составило 2466 человека.

Показатели свидетельствуют о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Количество новых случаев регистрации COVID-19 упало. Снизилось число активных больных и суточных госпитализаций.

По сравнению с прошлой субботой увеличилось количество выздоровевших. Для прекращения эпидемии и недопущения новых всплесков заболеваемости необходимо активное участие жителей города в прививочной кампании. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv