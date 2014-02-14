  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 37,59%
Сегодня, 21:33
302
mook1

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 37,59%

0 0

Неделю назад это число составило 2466 человек.

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 37,59%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 13 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 1539 человек. Неделю назад, 6 февраля, это число составило 2466 человека.

Показатели свидетельствуют о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Количество новых случаев регистрации COVID-19 упало. Снизилось число активных больных и суточных госпитализаций.
По сравнению с прошлой субботой увеличилось количество выздоровевших.

Для прекращения эпидемии и недопущения новых всплесков заболеваемости необходимо активное участие жителей города в прививочной кампании.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, медицинская помощь
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии