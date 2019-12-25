Число кредиток у россиян достигло рекордных показателей

Общий объем задолженности по кредиткам составил 1,2 трлн рублей.

Россияне влезли в рекордные долги по кредиткам. Общий объем задолженности в октябре вырос на 2,5%, до 1,2 трлн рублей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

При этом объем просроченной задолженности сократился на 0,2%, до 159,2 млрд рублей. Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин считает, что объем просрочки по кредитным картам вскоре должен снизиться на 2%, так как до конца этого года банки спишут наиболее проблемные долги.

В октябре число выданных кредиток стало больше на миллион - их число составило 44,3 млн штук.

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